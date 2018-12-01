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ВКС России испытали модернизированную противоракету системы ПРО

Техника

Испытания прошли в Казахстане

Москва, 1 декабря 2018, 10:10 — REGNUM  Министерство обороны Российской Федерации продемонстрировало испытания модернизированной ракеты системы противоракетной обороны (ПРО). Соответствующий видеоролик опубликован на официальном YouTube — канале министерства обороны России 30 ноября.

Испытания модернизированной ракеты системы ПРО проводились воздушно-космическими силами Российской Федерации на полигоне «Сары-Шаган» в Казахстане.

На видеозаписи показано движение мобильной пусковой установки, её развертывание и запуск ракеты.

Как заявил командир соединение противоракетной обороны ВКС России полковник Сергей Грабчук, новая модернизированная противоракета системы ПРО после целой серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики. Все поставленные перед изделием задачи были выполнены в полном объеме, цель условного противника была поражена с заданной точностью.

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Военно-воздушные силы
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