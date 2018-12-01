Беспилотные автомобили смогут выехать на дороги Москвы к весне

Москва, , 08:54 — REGNUM Беспилотные транспортные средства смогут выехать на дороги Москвы весной 2019 года, заявил 30 ноября соруководитель Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет» Александр Гурко агентству городских новостей «Москва».

Представитель НТИ «Атвонет» сообщил, что с 1 декабря в Москве открыт приём заявок на тестирование беспилотных автомобилей. Проверкой транспортных средств займется Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ».

В случае успешного прохождения лабораторных испытаний «НАМИ» выдаст заключение о допуске беспилотных автомобилей на дороги общего пользования. Далее на транспортное средство потребуется получить разрешение в ГИБДД, после чего оно сможет выехать в город.

Гурко отметил, что эти процедуры займут 3−4 месяца, поэтому уже к весне 2019 года в Москве могут появиться беспилотные авто.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об эксперименте по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования. Тестирование таких автомобилей будет проходить в Москве и Татарии до 1 марта 2022 года.