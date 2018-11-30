Иран спустил на воду две мини-субмарины

Тегеран, , 18:52 — REGNUM Ресурс Navy Times сообщил, что военно-морской флот Ирана получил две новые мини-субмарины. Они предназначены для ведения боевых действий в прибрежной зоне и в Персидском заливе.

Данный проект подводных лодок носит название Ghadir. Детальные характеристики субмарин не известны. Однако есть общая информация. Лодки имеют небольшое водоизмещение, 150 тонн. Они могут использоваться для коротких боевых миссий. В них даже нет жилых помещений для экипажа. В экипаже девять подводников.

Иранские мини-субмарины имеют на вооружении торпеды, способны проводить пуск ракет из подводного положения, а также устанавливать подводные мины.

Иран не раскрывает общее количество подводных лодок на своем флоте. До недавнего времени считалось, что у него есть около двенадцати легких подводных лодок и три подводных лодки российского производства.

В ходе церемонии по спуску на воду новой мини-субмарины Ghadir-955 иранский адмирал заявил, что это четырнадцатая подводная лодка отечественного производства. Таким образом, можно предположить, что сейчас у Ирана 14 подводных мини-лодок и три субмарины российского производства.

Страны НАТО внимательно следят за укреплением мощи ВМС Ирана: через Ормузский пролив проходит треть всей мировой нефти, которая доставляется морем.