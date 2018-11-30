Пятница, 30 Ноября 2018 года
16:10:18 МСК

«Роскосмос» назвал три причины провала плана по экспорту в 2017 году

Техника

Она из них — падение курса рубля по отношению к мировым валютам

Москва, 30 ноября 2018, 14:47 — REGNUM  Одной из причин, которые помешали госкорпорации «Роскосмос» выполнить плановые показатели по экспорту в 2017 году, стали санкций США и ЕС. Об этом говорится в отчёте госкомпании за прошедший год.

Препятствование оснащению российских космических аппаратов высококачественной импортной аппаратурой привело к снижению конкурентоспособности отечественной космической техники на мировом рынке. Ещё одним фактором назван выход на рынок пусковых услуг частных компаний из США, в частности, компании SpaceX, главой которой является Илон Маск, с семейством ракет-носителей Falcon.

Кроме того, негативно сказалось и падение курса рубля по отношению к мировым валютам.

Добавим, что по сравнению с 2016 годом чистая прибыль «Роскосмоса» выросла в полтора раза — до 4,191 млрд рублей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Роскосмос
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить