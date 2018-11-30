«Роскосмос» назвал три причины провала плана по экспорту в 2017 году

Москва, , 14:47 — REGNUM Одной из причин, которые помешали госкорпорации «Роскосмос» выполнить плановые показатели по экспорту в 2017 году, стали санкций США и ЕС. Об этом говорится в отчёте госкомпании за прошедший год.

Препятствование оснащению российских космических аппаратов высококачественной импортной аппаратурой привело к снижению конкурентоспособности отечественной космической техники на мировом рынке. Ещё одним фактором назван выход на рынок пусковых услуг частных компаний из США, в частности, компании SpaceX, главой которой является Илон Маск, с семейством ракет-носителей Falcon.

Кроме того, негативно сказалось и падение курса рубля по отношению к мировым валютам.

Добавим, что по сравнению с 2016 годом чистая прибыль «Роскосмоса» выросла в полтора раза — до 4,191 млрд рублей.