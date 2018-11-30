Пятница, 30 Ноября 2018 года
14:40:49 МСК

Киберпреступники атаковали Сбербанк с сотни серверов из-за рубежа

Техника

Одна из атак длилась около 27 минут

Киберпреступники атаковали Сбербанк с сотни серверов из-за рубежа
Иллюстрация: Government.ru
Кибератака

Москва, 30 ноября 2018, 14:00 — REGNUM  За последние два дня на Сбербанк было совершено шесть DDoS-атак беспрецедентной мощности. Как уточнил заместитель председателя правления кредитной организации Станислав Кузнецов, в общей сложности они длились менее полутора часов.

Читайте также: Свыше 32 млрд руб. средств вкладчиков защитил Сбербанк от киберпреступников

Как было установлены, киберпреступники использовали свыше 100 серверов, размещённых в шести странах мира, использовав технологию спуфинга (подмены, маскировки одной программы под другую) и сокрытия адресов отправителя.

По словам Кузнецова, которые приводит ТАСС, на ресурсы банка атаки не повлияли. Сбербанк уже передал необходимые материалы по инцидентам в госорганы.

Ранее по теме: Сбербанк готовится к повторению кибератак

Как сообщало ИА REGNUM, в среднем в 2018 году Сбербанк фиксировал одну-две DDoS-атаки на свои системы каждую неделю. Всего с начала года банк отразил 62 DDoS-атаки, 25 из них — это атаки высокой мощности. По сравнению с 2017 годом их количество увеличилось в 1,5 раза. За это время от кибермошенников удалось защитить 32 млрд рублей средств вкладчиков.

Читайте ранее в этом сюжете: Сервис «Сбербанк Онлайн» подвергся новой DDoS-атаке

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кибербезопасность и киберпреступность
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить