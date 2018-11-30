Киберпреступники атаковали Сбербанк с сотни серверов из-за рубежа

Москва, , 14:00 — REGNUM За последние два дня на Сбербанк было совершено шесть DDoS-атак беспрецедентной мощности. Как уточнил заместитель председателя правления кредитной организации Станислав Кузнецов, в общей сложности они длились менее полутора часов.

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Как было установлены, киберпреступники использовали свыше 100 серверов, размещённых в шести странах мира, использовав технологию спуфинга (подмены, маскировки одной программы под другую) и сокрытия адресов отправителя.

По словам Кузнецова, которые приводит ТАСС, на ресурсы банка атаки не повлияли. Сбербанк уже передал необходимые материалы по инцидентам в госорганы.

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Как сообщало ИА REGNUM, в среднем в 2018 году Сбербанк фиксировал одну-две DDoS-атаки на свои системы каждую неделю. Всего с начала года банк отразил 62 DDoS-атаки, 25 из них — это атаки высокой мощности. По сравнению с 2017 годом их количество увеличилось в 1,5 раза. За это время от кибермошенников удалось защитить 32 млрд рублей средств вкладчиков.

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