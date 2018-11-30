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«Калашников» АК-308 назван самым амбициозным проектом концерна

Техника

По мнению экспертов издания, АК-308 разрабатывался специально в качестве экспортного варианта для нужд индийских военных

«Калашников» АК-308 назван самым амбициозным проектом концерна
Автомат Калашникова

Вашингтон, 30 ноября 2018, 11:56 — REGNUM  Представленный на выставке «Армия-2018» в Москве новый российский автомат АК-308 под «натовский» патрон калибра 7,62×51 — один из самых амбициозных продуктов концерна «Калашников» за последние десятилетия. Об этом пишет портал The National Interest.

По мнению экспертов издания, АК-308 разрабатывался специально в качестве экспортного варианта для нужд индийских военных, использующих патроны НАТО калибра 7,62×51.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября стало известно, что правительство Индии отклонило предложение РФ о создании совместной компании по производству автоматов Калашникова АК-103.

Читайте также: Индия отказалась от совместного с РФ производства автоматов Калашникова

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Военно-промышленный комплекс
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