Ил-112В близок к первому полёту – нужен ли России этот самолёт?

Леонид Нерсисян, , 10:55 — REGNUM

27 ноября 2018 года на воронежском авиастроительном предприятии ПАО «ВАСО» состоялась передача первого лётного прототипа лёгкого военно-транспортного самолёта Ил-112В на летно-испытательную станцию. После проведения аэродромных отработок должно будет быть дано разрешение на первый полёт самолёта. Что это за самолёт и каковы его реальные перспективы?

Замена Ан-26 жизненно необходима

На сегодняшний день основным лёгким военно-транспортным самолётом в составе Вооружённых сил России является устаревший Ан-26. Последний борт этого типа был выпущен ещё в 1986 году. Машина способна перевозить до 5,5 тонн груза, практическая дальность полёта составляет 1100 км, перегоночная (без груза, с максимальным количеством топлива) — 2660 км. Однако машины эти не вечны, уровень их расхода топлива давно не отвечает современным требованиям, а перспектив их развития или производства модернизированной версии нет. По планам, к 2030 году планируется списать все самолёты этого типа. Использовать же для доставки относительно небольших грузов на небольшие расстояния такие тяжёлые транспортники, как Ил-76, совершенно нецелесообразно с экономической точки зрения. К тому же, лёгкому транспортнику достаточно заметно более короткой взлётно-посадочной полосы, а также проще его обслуживание.

Заменой Ан-26 должен стать тот самый Ил-112В. Согласно имеющейся информации, его грузоподъёмность составит 5 тонн (хотя изначально планировалось 6 тонн), практическая дальность полёта составит 1000 км при максимальной загрузке, 2400 км при загрузке 3,5 тонны, а перегоночная дальность составит 5200 км. По расходу топлива используемый двигатель ТВ7−117СТ, выпускающийся АО «ОДК-Климов», заметно превосходит АИ-24ВТ, которые применяются на Ан-26.

Однако на этом положительная часть истории заканчивается. В реальности разработка самолёта столкнулась с множеством проблем. Эскизный проект машины был утверждён ещё в 2004 году, планировалось поставить самолёт в войска уже в 2007 году. Однако этого не случилось даже к 2011 году, когда Министерство обороны России отказалось от Ил-112В. Однако украинский кризис, проблемы импортозамещения и смена руководства в Министерстве обороны привели к возобновлению работ в 2014 году. Изначальные планы провести первый полёт уже в 2015 году провалились — сроки постоянно сдвигались. В итоге, судя по всему, первый полёт состоится в декабре 2018 года, либо в начале 2019 года. Есть у самолёта и другие проблемы — частично признанные руководством «Ильюшина» — перегруз машины и недостаточная мощность используемых двигателей (из-за чего грузоподъёмность и снизилась с запланированных 6 тонн до 5 тонн). Что касается перегруженности конструкции, то ранее в СМИ появилась информация, что она составляет около 40% и возникла из-за достаточно грубых ошибок при проектировании. Руководство «Ил» заявляет, что цифра намного меньше и не столь критична. Однако согласно словам одного из источников ИА REGNUM в «Ильюшине», перспективы у машины всё равно туманны — она не дотягивает до необходимых характеристик, а для исправления ситуации, вероятно, нужен более мощный двигатель, которого в России сейчас нет.

Заявления о начале серийного производства в 2019 году вызывают на этом фоне заметные сомнения — построенные машины наверняка можно будет назвать серийными очень условно, и они будут ещё долго дорабатываться в ходе опытной эксплуатации. При этом печальность создавшейся ситуации в том, что заменить Ил-112В пока совершенно нечем — это единственная из разрабатываемых машин, которая может прийти на смену Ан-26. Закрытие проекта в пользу какого-то нового самолёта будет связано с большими финансовыми затратами и серьёзным провалом по срокам. Производство же неоптимального и не очень перспективного самолёта также является плохим путём. В этой ситуации требуется серьёзная независимая экспертная ревизия проекта Ил-112В и окончательное решение по его будущему, потому что у России ограничены как время, так и ресурсы.