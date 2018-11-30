В Red Dead Online случился «дождь из пароходов»

Нью-Йорк, США, , 10:37 — REGNUM Уже на старте открытого бета-теста Red Dead Online геймеры начали находить программные ошибки проекта. Так пользователь RedPhlomp на своём YouTube-канале выложил видео, где показано, как с неба падают пароходы.

На видео геймер путешествует по городу Сен-Дени, буквально заваленному огромными пароходами. Пользователи сообщают, что корабли, падающие с неба, стали одним из частых багов (программных ошибок) в игре. Также юзеры отметили, что их персонажи часто проваливаются сквозь игровые текстуры земли, и заметили исчезновение некоторых героев игры при взаимодействии с ними. Открытое бета-тестирование проводится во многом для того, чтобы находить и искоренять существующие ошибки, так что, вероятнее всего, проблема с «дождём из пароходов» в скором времени будет исправлена.

Напомним, что Red Dead Online — специальная мультиплеерная версия игры Red Dead Redemption 2. Пользователи смогут путешествовать по миру игры в компании друзей, соревноваться в различных игровых режимах и добиваться уникальных достижений. Также известно, что события Red Dead Online будут происходить до начала сюжета Red Dead Redemption 2.

Читайте ранее в этом сюжете: Видео: как меняется мир игры Red Dead Redemption 2