Променяет ли Турция ЗРК С-400 на ЗРК «Патриот»?

Анкара, , 22:39 — REGNUM Министерство обороны США подготовило для Турции предложение по обеспечению ее современной и мощной системой противовоздушной и противоракетной обороны американского производства. Данное предложение сформулировано как альтернатива приобретению Турцией российского ЗРК С-400.

Об этом говорится в докладе Пентагона, посвященном Турции. Этот документ направлен в американский Конгресс. Ряд выдержек из него опубликовало турецкое агентство «Анадолу».

В докладе отмечается, что первые ЗРК С-400 Анкара должна получить уже в июле 2019 года. Кроме этого, говорится, что Турция предупреждена американской стороной, что данная сделка отрицательно скажется на отношениях двух стран и на роли Турции в НАТО. Ранее сообщалось, что США могут ввести санкции против Турции и отказать в поставке истребителей пятого поколения F-35.

По поводу вероятности отказа США поставить F-35 ранее в парламенте Турции поднимался этот вопрос. На него ответил министр обороны страны Хулуси Акар. Министр подчеркнул, что нет повода для беспокойства. Сотрудничество по F-35 идет своим ходом. Хулуси Акар также отметил, что Турция вложила в разработку этого истребителя 900 миллионов долларов и является партнером в этом проекте. Планируется приобрести 116 истребителей F-35.

Таким образом, можно прийти к выводу, что США достаточно трудно будет провести запрет на поставку F-35 Турции и использовать этот аргумент как рычаг давления.

Что касается поставки в Турцию ЗРК «Патриот» вместо ЗРК С-400, то даже американские разведывательные службы вынуждены признать превосходство боевых возможностей российского комплекса над американским.