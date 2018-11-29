В Крыму построят надгоризонтный радар предупреждения о ракетном нападении

Симферополь, , 18:40 — REGNUM На территории Крымского полуострова в 2019 году начнется строительство нового надгоризонтного радара системы предупреждения о ракетном нападении «Воронеж-М», сообщает 29 ноября ИНТЕРФАКС-АВН.

По информации агентства, новая радиолокационная станция должна заменить старую РЛС «Днепр», существующую под Севастополем.

«Время и место развёртывания новой станции определено: как ожидается, её начнут строить в следующем году на месте дислокации старой РЛС «Днепр» под Севастополем», — цитирует агентство слова источника.

Сообщается, что РЛС «Воронеж-М» способна обнаружить ракеты противника на дальности до 3,5 тыс. км. Кроме того, новый радар позволяет отслеживать космические объекты.

Агентство уточняет, что РЛС «Днепр» не эксплуатировалась с 2008 года из-за политической позиции Украины. За это время оборудование было частично разворовано, частично пришло в негодность.

Стоит отметить, что официального подтверждения этой информации пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее система ПВО Крыма была усилена еще одним, четвертым по счету дивизионом ЗРС С-400.

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