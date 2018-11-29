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СМИ: Япония намерена закупить партию F-35B для перспективного авианосца

Техника

В Токио принято решение о переоборудовании вертолетоносца «Идзумо» в легкий авианосец

СМИ: Япония намерена закупить партию F-35B для перспективного авианосца
Official U.S. Navy Page
F-35B

Токио, 29 ноября 2018, 17:37 — REGNUM  Японское правительство изучает варианты закупки в США 20 истребителей пятого поколения F-35B с коротким взлетом и вертикальной посадкой, сообщает японское информагентство Kyodo.

Уточняется, что часть этих самолетов планируется включить в состав авиакрыла будущего авианосца ВМС Японии, в который должен быть переоборудован вертолетоносец «Идзумо». По расчетам японских кораблестроителей, на его борту могут разместиться 10 истребителей F-35B.

Еще 10 новейших истребителей пятого поколения японские военные хотят разместить в районах, где невозможно строительство полноценных взлетно-посадочных полос.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд СМИ Японии опубликовали материалы о намерении японского правительства закупить в США за $8,8 млрд в общей сложности 142 истребителя F-35, считающихся самыми дорогими самолетами в истории авиастроения.

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Военно-морской флот
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