Для кораблей и подлодок. В России испытают гиперзвуковые ракеты «Циркон»

Москва, , 16:41 — REGNUM Новейшие российские гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон» начнут испытывать в 2019 году, сообщает 29 ноября ТАСС со ссылкой на источники в отечественном военно-промышленном комплексе.

По информации агентства, тестирование новых ракет будет производиться как на надводных кораблях, так и на подводных лодках ВМФ России.

Напомним, гиперзвуковой противокорабельный ракетный комплекс «Циркон» является новейшей разработкой российских конструкторов, возглавляемых коллективом «НПО машиностроения».

По разным данным, гиперзвуковая ракета комплекса «Циркон» должна поражать объекты противника на расстоянии от 300 до 500 км, достигая их со скоростью от 1400 до 2100 метров в секунду.

Стоит отметить, что такая скорость сближения с целью исключает уничтожение ракеты «Циркона» системами противоракетной обороны корабля или другого объекта.

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