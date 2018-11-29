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На Байконуре подготовлена система стартовых измерений для ракеты «Протон-М»

Техника

Комплекс позволит выполнить все операции по сбору, регистрации и обработке информации в автоматизированном режиме

На Байконуре подготовлена система стартовых измерений для ракеты «Протон-М»
Иллюстрация: Mil.ru
Ракета-носитель «Протон-М»

Москва, 29 ноября 2018, 15:57 — REGNUM  Система стартовых измерений для стартового комплекса ракеты-носителя тяжелого класса «Протон-М» введена в эксплуатацию и готова к работе в 2019 году, сообщает 29 ноября пресс-служба холдинга «Российские космические системы».

Отмечается, что внедрённая система позволит проводить мониторинг состояния всех агрегатов и систем стартового комплекса. Она контролирует все этапы подготовки к пуску ракеты-носителя: установку на стартовый стол, заправку, предстартовую подготовку и собирает информацию во время самого пуска.

«В системе нового поколения мы использовали программное обеспечение, которое позволяет выполнять все операции по сбору, регистрации и обработке информации в автоматизированном режиме», — пояснил замначальника отдела сопровождения эксплуатации радиоэлектронной аппаратуры АО «НПО ИТ» Игорь Юдин.

По его словам, система будет способна вести предстартовую проверку датчиковой и измерительной аппаратуры, при этом от оператора потребуется минимальное участие. Такая возможность увеличит информативность и повысит скорость и надежность работы системы.

В пресс-службе предприятия напомнили, что подобные системы начали внедряться на стартовых комплексах «Байконура» более 50 лет назад и всё это время они обеспечивали пуски советских и российских ракет. Системы проходят модернизацию каждые 10 лет.

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