Microsoft разработает для армии США боевые системы дополненной реальности

Вашингтон, , 11:35 — REGNUM Компания Microsoft выиграла контракт, в рамках которого она будет работать над созданием систем дополненной реальности, предназначенных для тренировки военных и использования в боевых миссия. Об этом 29 ноября сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что сумма контракта составила $479,2 млн. Представители Mocrosoft заявили, что эта технология во время боевых миссий позволит военным принимать решения на основе более подробной информации.

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Ранее ИА REGNUM сообщило о том, что медицинский центр ДВФУ и разработчики костюма с тактильной обратной связью Teslasiut из Минска намерены разработать программы для для реабилитации пациентов, перенесших инсульт и получивших травмы спины и долгое время пролежавших в коме. В реализации будут использованы технологии виртуальной и дополненной реальности.

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