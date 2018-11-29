Четверг, 29 Ноября 2018 года
11:57:44 МСК

Подтверждены сроки запуска космической обсерватории по проекту «Спектр-РГ»

Техника

Запуск состоится в марте-апреле 2019 года

Москва, 29 ноября 2018, 10:46 — REGNUM  Руководители рабочих групп Германии и России по проекту «Спектр-РГ», нацеленному на создание орбитальной астрофизической обсерватории, подтвердили сроки запуска аппарата в весеннее баллистическое окно — март-апрель 2019 года. Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Встреча представителей двух стран, принимающих участие в проекте, прошла в Институте космических исследований РАН. В ходе визита на НПО Лавочкина участникам встречи был представлен участок электрических испытаний, где в настоящее время в чистовой камере находится лётное изделие «Спектр-РГ». На данном этапе космический аппарат собран, проводятся комплексные испытания.

Отмечается, что совещание о статусе проекта прошло в музее предприятия под руководством заместителя генерального директора — генерального конструктора НПО Лавочкина Александра Ширшакова.

«Спектр-РГ» — проект создания орбитальной астрофизической обсерватории, предназначенной для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне длин волн. Аппарат будет выведен в окрестность точки Лагранжа L2 системы Солнце-Земля. Проведение астрофизических исследований запланировано в течение 6,5 лет, из которых 4 года — в режиме сканирования звездного неба, а 2,5 года — в режиме точечного наблюдения объектов во Вселенной по заявкам мирового научного сообщества.

Читайте также: Российские учёные построят детальную карту Вселенной

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Космические полеты, аппараты и исследования
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить