Подтверждены сроки запуска космической обсерватории по проекту «Спектр-РГ»

Москва, , 10:46 — REGNUM Руководители рабочих групп Германии и России по проекту «Спектр-РГ», нацеленному на создание орбитальной астрофизической обсерватории, подтвердили сроки запуска аппарата в весеннее баллистическое окно — март-апрель 2019 года. Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Встреча представителей двух стран, принимающих участие в проекте, прошла в Институте космических исследований РАН. В ходе визита на НПО Лавочкина участникам встречи был представлен участок электрических испытаний, где в настоящее время в чистовой камере находится лётное изделие «Спектр-РГ». На данном этапе космический аппарат собран, проводятся комплексные испытания.

Отмечается, что совещание о статусе проекта прошло в музее предприятия под руководством заместителя генерального директора — генерального конструктора НПО Лавочкина Александра Ширшакова.

«Спектр-РГ» — проект создания орбитальной астрофизической обсерватории, предназначенной для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне длин волн. Аппарат будет выведен в окрестность точки Лагранжа L2 системы Солнце-Земля. Проведение астрофизических исследований запланировано в течение 6,5 лет, из которых 4 года — в режиме сканирования звездного неба, а 2,5 года — в режиме точечного наблюдения объектов во Вселенной по заявкам мирового научного сообщества.

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