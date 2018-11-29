Четверг, 29 Ноября 2018 года
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Porsche представила новое поколение автомобиля 911

Техника

Внешне автомобиль не претерпел особых изменений

Берлин, 29 ноября 2018, 01:46 — REGNUM  Компания Porsche представила на автосалоне в Лос-Анджелесе новое поколение спорткаров 911 с индексом 992, сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что внешне автомобиль не претерпел особых изменений, однако теперь он оснащен новой оптикой, утопленными в кузов дверными ручками. Среди изменений в салоне автомобиля можно отметить цифровую панель приборов и мультимедийной системы с сенсорным экраном. Также новые спорткары Porsche получили интернет-сервисы, круиз-контроль и системы активной безопасности.

На автосалоне спорткары были представлены двумя моделями — Carrera S и 911 Carrera 4S. Российские представители Porsche уже начали принимать заказы на новые автомобили.

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Автопром
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