Porsche представила новое поколение автомобиля 911

Берлин, , 01:46 — REGNUM Компания Porsche представила на автосалоне в Лос-Анджелесе новое поколение спорткаров 911 с индексом 992, сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что внешне автомобиль не претерпел особых изменений, однако теперь он оснащен новой оптикой, утопленными в кузов дверными ручками. Среди изменений в салоне автомобиля можно отметить цифровую панель приборов и мультимедийной системы с сенсорным экраном. Также новые спорткары Porsche получили интернет-сервисы, круиз-контроль и системы активной безопасности.

На автосалоне спорткары были представлены двумя моделями — Carrera S и 911 Carrera 4S. Российские представители Porsche уже начали принимать заказы на новые автомобили.