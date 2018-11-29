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Собянин пошутил о роботе во главе Москвы

Техника

«Наверное, не так много времени пройдет, когда здесь за меня будет выступать мэр-робот»

Собянин пошутил о роботе во главе Москвы
Иллюстрация: Скриншот страницы социальной сети ВКонтакте vk.com/mossobyanin
Сергей Собянин беседует с роботом Софией

Москва, 29 ноября 2018, 01:09 — REGNUM  Мэр Москвы Сергей Собянин познакомился и пообщался с роботом Софией, сообщает 28 ноября «Российская газета». Встреча прошла на бизнес-форуме «Трансформация» в столичном спорткомплексе «Олимпийский».

Робот София приехала в Россию из Саудовской Аравии, за время своей «жизни» она успела поговорить со многими политиками. Гостья рассказала, что Москва ей нравится, она здесь второй раз и не против приехать ещё.

«Наверное, не так много времени пройдет, когда здесь за меня будет выступать мэр-робот, но пока это сделаю я», — пошутил Собянин. И поведал участникам форума о благоустройстве, убранных с улиц столицы ларьках, освобождении города от рекламы.

Вечером в социальных сетях мэр выложил свои фотографии с роботом Софией.

«На форуме «Трансформация» познакомился с Софией. Девушка интересная, перспективная и с юмором…» — написал он в ВК.

Отметим, что на днях София встретилась в Москве с известным американским актёром Ричардом Гиром.

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Робототехника
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