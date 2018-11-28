Американский журнал составил рейтинг оружия российского спецназа

Вашингтон, , 20:43 — REGNUM Американский журнал The National Interest обратил внимание на стрелковое оружие, которое используется российскими подразделениями специального назначения. Издание отмечает, что российский спецназ использует как отечественное, так и иностранное оружие.

В публикации журнала составлено что-то вроде рейтинга, в котором указаны пять позиций. На первом месте идет автомат АК-74М. Он является самым популярным оружием среди российских спецподразделений, а также во всех российских силовых структурах. АК-74М является дальнейшим развитием самого популярного в мире автомата Калашникова, который изначально шел в калибре 7,62-мм.

АК-74М — это автомат в калибре 5,45-мм, а буква М в марке означает более совершенную версию АК-74. Это оружие отличает легкий вес, надежность, компактность и низкая отдача.

На втором месте рейтинга идет австрийский пистолет Glock 17. Следует заметить, что Glock 17 пользуется огромной популярностью среди армии и полиции всего мира. Используют его и российские спецы. В качестве примера издание приводит группу «Альфа» ФСБ РФ.

Третье место рейтинга The National Interest отдает пулемету ПКМ (пулемету Калашникова модернизированному) и его более новой версии ПКП «Печенег». Он выпускается только в калибре 7,62-мм. Имеет отличные отзывы от всех, кому приходилось его использовать.

На четвертом месте журнал разместил пистолет-пулемет MP5 производства Германии. Издание пишет, что его используют подразделения ФСБ. Предполагается, что MP5 будет заменен российским пистолетом-пулеметом «Витязь» калибром 9-мм.

Пятое место рейтинга занимает финская снайперская винтовка SAKO TRG 42. Имеет большой авторитет среди снайперов всего мира. Отличается точностью и долговечностью. Используется и российскими подразделениями специального назначения.