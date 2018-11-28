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Фото: Sony работает над созданием нового картриджа для игровых консолей

Техника

Эксперты ломают голову над предназначением устройства

Фото: Sony работает над созданием нового картриджа для игровых консолей
Steve Maw
Sony

Вашингтон, 28 ноября 2018, 13:29 — REGNUM  Sony работает над созданием нового вида картриджей для игровых консолей, стало известно, что компания подала заявку на соответствующий патент. Об этом 28 ноября сообщил портал Engadget.

https://twitter.com/engadget/status/1067379171549171712

«Но зачем?», — задался вопросом автор заметки, вспомнив, что Sony не добилась успеха с мобильной PlayStation Vita. В 2015 году компания заявила, что не намерена выпускать её новые версии. Эксперт предположил, что новое устройство может быть как-то связано с будущей консолью Sony, которая носит условное название PlayStation 5.

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Напомним, в 2017 года Sony зарегистрировала заявку на патент устройства, очень похожего на мобильную консоль Nintendo Switch, однако дальше этого патента дело не сдвинулось.

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