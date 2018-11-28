Япония готова поддержать проект лунной орбитальной станции

Токио, , 09:30 — REGNUM Японские власти готовы принять участие в международном проекте по строительству на орбите Луны исследовательской станции. Решение об этом принял действующий при правительстве комитет по политике в освоении космоса, сообщает 28 ноября газета Sankei Shimbun.

Участие в проекте лунной орбитальной станции — не единственное из возможных направлений, одобренных Токио. Япония также готова разработать аппарат для доставки груза и людей на поверхность Луны. Программы предварительно намечены на 2020-е годы.

Вместе с тем японское правительство намерено избежать чрезмерных ассигнований на космические проекты. Так, программа использования МКС обходится стране примерно в 40 млрд иен (около $352 млн) в год. Лунные проекты, отмечает издание, должны быть сопоставимы по затратам.

Как сообщало ИА REGNUM, японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) намерено обнаружить воду на одном из лунных полюсов. Для этого на земной спутник в 2023 году отправят исследовательскую экспедицию.

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