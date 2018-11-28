На стартовом столе космодрома «Восточный» устранен критический дефект

Москва, , 07:24 — REGNUM Дефект, выявленный на стартовом комплексе для ракет-носителей «Союз-2» на космодроме «Восточный», устранен в октябре. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).

Замечание, касающееся деформационного шва на стартовом столе, подразделения Роскосмоса устранили 25 октября. На текущий момент нет замечаний для организации штатных работ на пусковом комплексе, пояснили в организации.

Ранее стало известно о дефекте одного из деформационных швов на стартовом комплексе — он был выполнен не по проекту. В документе на сайте госзакупок говорилось о разрывах, имеющихся на внутренних и внешних гидроизоляционных шпонках блоков А и Б. Были выявлены и другие дефекты, в том числе протечки через стены и рабочие швы бетонирования в блоках А и Б.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре под стартовым комплексом космодрома обнаружились пустоты. В ЦЭНКИ заявили, что подрядчик — Спецстрой РФ — допустил некачественную заливку бетона.

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