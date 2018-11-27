Власти Японии задумались о постройке собственного авианосца

Токио, , 22:50 — REGNUM Правительство Японии планирует дополнить новую среднесрочную программу вооружения планом постройки первого после Второй мировой войны авианосца, сообщает 27 ноября издание Yomiuri.

По информации издания, среднесрочная программа должна быть принята в декабре 2018 года. В авианесущий корабль предполагается перестроить имеющийся в составе ВМС Японии вертолетоносца «Идзумо».

Будущий авианосец должен стать носителем палубных истребителей пятого поколения F-35B с коротким взлетом и вертикальной посадкой, которые Япония закупает в США. По предварительным расчетам, после глубокой модернизации корабля он сможет нести до 10 таких самолетов.

Стоит отметить, что официальных подтверждений этих намерений издание не приводит.

Интересно, что о планах модернизации вертолетоносца «Идзумо» японские СМИ сообщали еще в 2017 году. При этом заявлялось, что японский авианосец может быть также использован самолетами ВМС США и Корпуса морской пехоты.

Справка ИА REGNUM : в составе ВМС Японии состоят два вертолетоносца типа «Идзумо». Корабли этого проекта способны нести 14 вертолетов и 470 морских пехотинцев.

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