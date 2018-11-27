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Первый лёгкий транспортный самолет Ил-112В передан на испытания

Техника

Специалисты лётно-испытательной станции проверят готовность воздушной машины к первому полету

Воронеж, 27 ноября 2018, 19:05 — REGNUM  Опытный образец российского легкого военно-транспортного самолёта Ил-112В передан специалистам летно-испытательной станции в рамках подготовки к первому полету, сообщает 27 ноября пресс-служба «Авиакомплекса им. Ильюшина».

Сотрудники станции должны проверить готовность опытной воздушной машины к первому полету.

Напомним, разрабатываемый в России легкий военно-транспортный самолёт Ил-112В рассчитан на транспортировку и воздушное десантирование до пяти тонн различных грузов, включая лёгкую военную технику и различное вооружение.

Новая грузовая воздушная машина способна в автоматическом режиме садиться на аэродромы II категории ИКАО, а в ручном режиме — на необорудованные радиотехнически грунтовые аэродромы.

Кроме того, самолет может выпускаться в варианте коммерческого грузового авиалайнера.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года вице-президент ОАК по транспортной авиации Алексей Рогозин заявил, что первый полет Ил-112В состоится не позднее декабря текущего года, а в серийное производство лёгкий военно-транспортный самолет должен пойти с 2020 года.

По расчетам специалистов ОАК, только потребность военных в новых легких транспортных самолетах составляет несколько сотен воздушных машин.

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