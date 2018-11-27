Инженер о дефектах на Восточном: Не гордость России, а источник хищений

Москва, , 16:37 — REGNUM Россия очень давно не находилась в таком затяжном кризисе, ведь даже в самые трудные послевоенные годы российская промышленность показывала выдающиеся результаты, сказал корреспонденту ИА REGNUM вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский, комментируя сообщения СМИ о критическом дефекте на стартовом столе космодрома Восточный.

Ранее в прессе сообщалось, что в одном из деформационных швов на блоках А и Б стартового комплекса обнаружен дефект. В сопровождающей документации на сайте госзакупок содержались сведения о том, что работы выполнены с отклонением от проекта, поэтому на внутренних и внешних гидроизоляционных шпонках присутствуют разрывы. При этом указанные дефекты были названы «критическими». В Роскосмосе заявили, что дефект был устранен еще 25 октября.

Это уже второй случай обнаружения дефектов при строительстве космодрома, и если мы не улучшим государственную систему управления, подобные истории продолжатся. Россия очень давно не находилась в таком затяжном кризисе, и даже в самые трудные послевоенные годы наша промышленность показывала выдающиеся результаты.

То, что происходит сегодня, в мирное время, это, конечно, позор. Все мы помним, как в 2015 году рабочие с Восточного вынуждены были обратиться к президенту РФ, поскольку им не платили зарплату, хотя деньги у генподрядчика на это были. Если для решения повседневной задачи необходимо вмешательство высшего должностного лица страны, это означает, что в стране не работают важнейшие административные механизмы.

С самого начала история космодрома была связана с какими-то скандалами. Вместо того, чтобы стать гордостью России, космодром превратился в источник хищений.

Самое ужасное, что серьезные уроки из этой истории никакие не выносятся. Да, сажают людей десятками, есть более 30 уголовных дел, но такое ощущение, что причину возникновения коррупционной ситуации никто не видит или не хочет видеть.

Что касается технической стороны вопроса, то деньги на устранение критического дефекта, конечно, найдутся. Но у всех, кто болеет душой за Россию, останется очередной неприятный осадок от этой истории.

Ведь у нас есть и талантливые инженеры, и хорошие рабочие, и строить мы умеем, но существующая система такова, что нередко требуется не качество, а способность схалтурить и украсть.

Вместе с тем в России есть и другие, положительные примеры, например, наша гордость — ГК «Росатом», деятельность которой доказывает, что мы всё же способны организовать производственные процессы на очень высоком уровне.

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