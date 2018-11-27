Беспилотники пустят на дороги Москвы после испытания в лаборатории

Москва, , 13:24 — REGNUM Автомобили без водителя потребуют страховки на сумму от 10 млн рублей, сообщили в НТИ «Автонет», передаёт агентство «Москва». Напомним, 1 декабря 2018 года начнётся тестирование таких машин на дорогах Москвы и Татарии.

В НТИ пояснили, что с 1 декабря разработчики высокотехнологичных транспортных средств получат возможность подать заявку во ФГУП «НАМИ».

"Машина должна быть застрахована не менее чем на 10 миллионов рублей. Далее автомобиль проходит испытания в лаборатории», — рассказали агентству процедуру.

На основе испытания ФГУП принимает решение о допуске машины на дороги общего пользования. Получив документы, разработчик идёт в ГИБДД для оформления отметки.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 декабря 2018 года в двух регионах России, Москве и Татарии, начинается эксперимент по эксплуатации беспилотных автомобилей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Окончание эксперимента намечено на 2022 год.

По словам Медведева, подобные разработки ведутся во всех странах, в том числе и в РФ.

«Я недавно на «Открытых инновациях» смотрел такое транспортное средство — беспилотное такси. Сейчас оно курсирует и в «Сколково», и в Иннополисе», — рассказал глава правительства.

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