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НОВАТЭК впервые провел перевалку СПГ из танкера в танкер

Техника

Операция прошла в Норвегии – временно, пока строятся постоянные базы в России

Осло, 27 ноября 2018, 11:35 — REGNUM  26 ноября НОВАТЭК успешно завершил перегрузку СПГ из танкера-газовоза «Владимир Русанов» арктического класса Arc 7 на танкер-газовоз класса Arc 2 «Псков». Перегрузка была осуществлена вблизи норвежского порта Хоннингсвог на севере этой страны.

За счет перевалки СПГ на танкер-газовоз более низкого класса НОВАТЭК существенно сокращает расходы на транспортировку СПГ. Перегрузка в Хоннингсвог осуществлена на основании договора с норвежской компанией Tschudi Shipping Company, продолжительность которого составляет три года. Именно к этому времени НОВАТЭК планирует реализовать проект строительства собственной постоянной перевалочной базы в бухте Ура-Губа в 50 км от Мурманска, который будет ориентирован на маршруты в западном направлении от «Ямал-СПГ» и будущего «Арктик СПГ-2». Для доставки СПГ в восточном направлении планируется строительство перевалочной базы в бухте Бечевинская на Камчатке. Мощность обоих терминалов составит 20 млн тонн в год, при этом по Камчатскому терминалу есть планы по расширению до 40 млн тонн в год. Опыт проведения операций по перевалке СПГ board-on-board будет использован в обоих случаях.

regnum author Борис Марцинкевич
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