В Южной Корее представят новый боевой вертолёт

Сеул, , 11:08 — REGNUM Корейское аэрокосмическое агентство в декабре представит прототип нового легкого боевого вертолета LAH, который в ближайшие годы будет принят на вооружение и заменит устаревшие машины. В частности, им планируется заменить вертолеты MD500 и 70 AH 1S Cobra. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap. В дальнейших планах Корейского аэрокосмического агентства — проведение испытаний двигателя в марте 2019 и тестового полёта уже в мае. Таким образом, первые серийные экземпляры поступят в войска к концу 2020 года. Вертолёт LAH основан на базе европейской машины ЕС 155. Его максимальная скорость составит 324 километра в час, а дальность полёта — до 905 километров. Максимальная полезная нагрузка — 4,9 тонн. Также вертолёт будет оснащён 20-миллиметровой пушкой и несколькими управляемыми противотанковыми ракетами южнокорейского производства.