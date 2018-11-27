Samsung представил искусственный интеллект для медицины

Сеул, , 16:29 — REGNUM Южнокорейский концерн Samsung Electronics 26 ноября представил программное обеспечение для различных медицинских устройств, которое работает под управлением искусственного интеллекта. Главной особенностью является использование большого массива данных и проведение его анализа, что позволяет значительно повысить точность диагнозов. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

В частности, компания продемонстрировала устройство S-Detect, которое использует ультразвуковые снимки для поиска повреждений в области грудной клетки. Например, с его помощью можно сделать четкий снимок легких, в то время как используя рентгеновское излучение, это сделать затруднительно. Кроме того, Samsung представил устройство для обнаружения инсульта и магнитно-резонансный томограф, который способен сопоставлять снимки больных и здоровых людей и таким образом выявлять проблемные участки.

В компании надеются, что новые высокотехнологичные системы позволят повысить качество медицинской помощи в районах страны и мира с нехваткой квалифицированного медицинского персонала.