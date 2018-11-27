В Тюмени разрабатывают имитатор рукописного почерка

Тюмень, , 07:55 — REGNUM Группа студентов-физиков Тюменского государственного университета разрабатывает устройство, которое будет способно писать рукописным почерком. Об этом 27 ноября сообщает пресс-служба вуза.

Предполагается, что разработка позволит автоматизировать процесс заполнения сшитых журналов, где до сих пор практикуется рукописное заполнение. В настоящее время в университете уже создан и протестирован прототип устройства.

Научный руководитель проекта, заведующий кафедрой прикладной и технической физики ТюмГУ Борис Григорьев сообщил, что указанная технология найдет применение в сфере строительства, медицины.

«Она позволит убрать из деятельности людей скучный однообразный труд. Также устройство даст возможность в режиме онлайн подписывать документы на любом расстоянии от листа бумаги», — сказал учёный.

По его словам, для работы устройства потребуется специальное приложение на планшете или смартфоне с уникальным авторским почерком. В результате, рассчитывают, разработчики будут оптимизированы бизнес-процессы и ускорится принятие решений в компаниях.

В свою очередь, один из авторов проекта Владимир Половодов объяснил, что в настоящее время в России подобных устройств нет. Аналогом устройства пользуется лишь американская компания Bond, которая специализируется рассылкой рекламы в конвертах, подписанных рукописным почерком известных авторов.

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