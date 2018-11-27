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В Южной Корее представят беспилотную строительную технику

Техника

Управление будет производиться удаленно

В Южной Корее представят беспилотную строительную технику
CEphoto, Uwe Aranas
Строительная техника Doosan Infracore

Сеул, 27 ноября 2018, 00:09 — REGNUM  Крупнейший южнокорейский производитель строительной техники Doosan Infracore анонсировал планы по внедрению технологии беспроводной связи пятого поколения 5G в управление машинами. Это позволит удаленно проводить строительные работы и контролировать состояние техники. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Презентация технологии, разрабатываемой совместно с LG Uplus Corp., состоится на выставке Bauma, которая пройдёт с 27 по 30 ноября в Шанхае. В частности, компания планирует продемонстрировать процесс управления экскаватором, находящемся в южнокорейском городе Инчхоне в 880 километрах от Шанхая. Это станет первым случаем, когда строительная техника будет управляться напрямую из другой страны.

С помощью прямой видеотрансляции и систем 3D моделирования, рабочие смогут в полном объеме использовать все возможности строительной техники.

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Зарубежная хроника
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