ВВС Израиля получили новые истребители F-35

Иерусалим, , 18:01 — REGNUM ВВС Израиля сообщили о том, что получили новую партию истребителей пятого поколения F-35. Речь идет о двух боевых машинах. Самолеты уже прибыли на авиабазу «Неватим» в пустыне Негев. Эти истребители будут в составе эскадрильи «Золотой орел».

Первые F-35 Армия обороны Израиля получила в декабре 2016 года. Всего заказано пятьдесят данных боевых машин. В строю ВВС сейчас насчитывается 11 самолетов этой марки.

Модификация F-35I Adir для израильских ВВС стоит по 125 миллионов долларов за единицу. Производит самолеты американская компания Lockheed Martin. Тель-Авив считает, что F-35I Adir серьезно повышают операционные возможности его ВВС. По мнению израильских специалистов, в условиях работы ЗРК С-300, поставленных сирийским военным, оптимальным вариантом в атаках целей на территории Сирии будет использование именно F-35I Adir. Это снизит вероятность потерь среди летчиков.

Всего в составе ВВС Израиля более 400 истребителей. Военно-воздушные силы этой страны входят в пятерку сильнейших ВВС мира наряду с США, Китаем, Россией и Великобританией.

Следует заметить, что в пустыне Негев находится испытательный полигон, на котором израильские летчики отрабатывают борьбу со средствами ПВО, стоящими на вооружении сирийской армии. Недавно в интернете появились фото макета ЗРПК «Панцирь-С1» в этой пустыне. Кроме того, израильтяне практически изучали боевые возможности ЗРК С-300 во время недавних учений «Чистое небо-2018», которые проходили на территории Украины.