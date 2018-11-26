В России создали астрономическое зеркало для индийской обсерватории

Москва, , 13:27 — REGNUM Специалисты Лыткаринского завода оптического стекла (ЛЗОС) создали и поставили вторичное зеркало для телескопа индийской обсерватории Mount Abu InfraRed Observatory (MIRO), сообщает 26 ноября пресс-служба госкорпорации «Ростех».

На изготовление высокоточной астрономической оптики ушло более полутора лет. Процесс производства включал в себя несколько этапов, включая фрезерные работы, асферизацию, программно-управляемое полирование и финишную доводку. Для перевозки прибора в Индию российские специалисты создали уникальный контейнер, грузозахватное устройство и вспомогательное оборудование.

Отмечается, что зеркало телескопа изготовлено из астроситалла — стеклокристаллического материала, который обладает необходимыми для астрономической оптики свойствами. Так, ключевой показатель — температурный коэффициент линейного расширения — остается близким к нулевому значению в широком диапазоне температур. Это позволяет использовать свойства астроситалла для изготовления телескопов наземного и космического базирования. Отмечается, также, что производственный участок по изготовлению астроситалла введен в эксплуатацию на ЛЗОС в первой половине 2017 года. В настоящее время завода по оптическим материалам на отечественном рынке составляет 98%, на мировом — 7%.

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