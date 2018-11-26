С разрушением Великой китайской стены борются дронами

Пекин, , 13:42 — REGNUM В Китае начали использовать дроны, чтобы предотвратить разрушение Великой китайской стены. Видео того, как с помощью технологий спасают культурное наследие страны, опубликовали на YouTube-канале российской службы BBS News.

Основной причиной разрушений становятся растения. С помощью дронов и искусственного интеллекта архитекторы находят проблемные места, до которых тяжело добраться человеку, и измеряют все неровности. Благодаря этому время работы сокращается с одного месяца до трёх дней. Система сама анализирует стоимость ремонта и составляет список необходимых стройматериалов.

Как отмечает архитектор Жао Пенг, некоторые участки Великой китайской стены очень опасны. Необходимые материалы доставляют по горам на ослах. Камень рабочие ломают прямо у стены, как это делали их предки.

Масштабный проект по реконструкции стены стартовал в 1984 году. Спустя три года её включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. По мнению ряда специалистов, строительство объекта за всю историю отняло около 1 млн жизней. При этом участки стены, расположенные вдалеке от туристических зон, продолжают разрушаться. Часть из них уничтожают намеренно, чтобы построить шоссе и железные дороги.

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