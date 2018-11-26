В Пакистане Россия представит уникальную технику для борьбы с терроризмом

Москва, , 10:31 — REGNUM В Пакистане на международной выставке IDEAS-2018 гости и участники мероприятия смогут ознакомиться с уникальными средствами по обнаружению и нейтрализации террористических группировок российского производства. Представит средства для контртеррористических операций (КТО), уже проверенные в боевых условиях, АО «Рособоронэкспорт» (входит в состав госкорпорации «Ростех».

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Так, потенциальным иностранным заказчикам покажут стрелковое оружие военного и служебного назначения, спецтехнику, вооружение и экипировку. В частности, будут представлены противотанковые комплексы «Корнет-ЭМ» и «Метис-М1», автоматы Калашникова, реактивный огнемёт «Шмель-М», малогабаритный гранатомётный комплекс «Бур».

Среди средств, которые позволяют своевременно выявлять и локализовать террористические угрозы, на выставке «Рособоронэкспорт» продемонстрирует радиоэлектронные средства, а также комплекс «Репеллент», предназначенный для радиоэлектронной борьбы с малогабаритными беспилотными летательными аппаратами, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Напомним, десятая международная выставка и семинар по вопросам военной обороны, безопасности International Defence Exhibition & Seminar пройдёт с 27 по 30 ноября в Карачи в Пакистане. Помимо новейших технологий, на этой выставке будут представлены информационные конференции и семинары с международными экспертами.

В 2017 году Ideas привлекло свыше 420 из 36 стран, почти 90 делегатов из 40 стран. Выставку, площадь которой превысила 11,8 тыс. кв. м, посетили более 46,3 тыс. человек.

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