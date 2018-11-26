Названы самые надежные электрокары 2018 года

Москва, , 09:51 — REGNUM Эксперты журнала CarsWeek проанализировали модели электрокаров 2018 года и составили рейтинг самых надежных из них.

Так, первое место занял Chevrolet Bolt EV, его надежность отмечена на высоком уровне во всех аспектах, кроме электроники. Далее идет Tesla Model S, модель завоевала один из высших балов надежности, основанный на потребительских опросах за шесть лет существования модели.

Читайте также: В России создадут инфраструктуру для электротранспорта

Замыкает тройку лидеров Nissan Leaf, которая отличается надежностью всех систем, с единственным нюансом в климатической системе. Далее идет Tesla Model 3, автомобиль занимает четвертое место из-за своей новизны и недостаточности данных, однако эксперты отмечают высокую надежность автомобиля. Замыкает рейтинг компактный BMW i3, автомобиль пользуется спросом на европейском рынке.

Как сообщало ИА REGNUM, рост мировых продаж электромобилей в 2018 году составил 70% по сравнению с показателями прошлого года. На рост продаж влияет не только мода на здоровый образ жизни, но и то, что цена жизненного цикла такого автомобиля с пробегом более 200 тыс. км дешевле, чем у авто с двигателем внутреннего сгорания.

Читайте также: В 2018 году мировые продажи электромобилей выросли почти вдвое