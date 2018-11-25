Alibaba тестирует наклейки на смартфоны для слабовидящих людей

Пекин, , 21:44 — REGNUM Китайская компания Alibaba тестирует специальные наклейки на экраны смартфонов, которые помогут пользоваться гаджетами слабовидящим или незрячим людям. Об этом сообщает TechCrunch.

Слабовидящие люди пользуются смартфонами со специальным программным обеспечением, которое считывает текст с экрана и озвучивает его. Но ввод информации остаётся достаточно трудной процедурой.

Китайская компания Alibaba, занимающаяся интернет-коммерцией, привлекла сотрудников Университета Цинхуа для разработки специальной силиконовой плёнки. Технология получила название Smart Touch.

Эта плёнка наклеивается на экраны смартфонов. На ней расположены специальные кнопки, вместе с программным обеспечением они значительно упрощают ввод информации.

Первые тесты, в которых участвует около 100 человек, показали, что Smart Touch сокращает на 50% время, затрачиваемое на отправку сообщений в социальных сетях и совершение он-лайн покупок.

Технология станет доступна в 2019 году, представители компании сообщают, что стоимость плёнки Smart Touch составит около $1.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре основатель компании Alibaba Джек Ма заявил, что хоть интернет и появился в Америке, но наиболее стремительного развития он достигнет в Азии.