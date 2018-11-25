В Китае запустили первую линию по производству твердотельных аккумуляторов

Нанкин, Китай, , 13:50 — REGNUM Первую в Китае линию по производству твердотельных аккумуляторов запустила компания Qing Tao в городе Куньшань провинции Цзянсу. Об этом сообщает China Internet Information Center.

Твердотельные аккумуляторы превосходят обычные жидкостные литий-ионные батареи по рядку характеристик. Они не только обладают большой ёмкостью при аналогичных размерах, но и являются более безопасными. Такие аккумуляторы могут изготавливаться даже в гибких корпусах.

Первые аккумуляторы будут использоваться в цифровых устройствах, а к 2020 году компания рассчитывает заключить контракты с автопроизводителями и нарастить производство.

Представитель Qing Tao отметил, что твердотельные аккумуляторы должны заинтересовать Volkswagen, Toyota, Dyson и другие компании, выпускающие электрокары.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре «Роскосмос» получил паспорт на изотоп никеля-63, изготавливающийся на предприятиях госкорпорации в Красноярском крае. Этот изотоп будет использоваться для производства атомных аккумуляторов.