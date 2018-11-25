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Aerones представила беспилотник для мытья окон

Техника

В компании утверждают, что аппарат справляется с мытьём окон в 20 раз быстрее, чем человек

Aerones представила беспилотник для мытья окон
Thomas
Стекломойщик

Рига, 25 ноября 2018, 12:34 — REGNUM  Латвийская компания Aerones представила дрона для мытья окон высотных зданий. Об этом сообщает Digital Trends.

55-килограммовый дрон оснащен шлангом для доставки воды из наземного резервуара, губками и щетками для мытья окон. Управление аппаратом осуществляет оператор, который находится на земле. Он ориентируется по изображению с камер, установленных на беспилотнике.

Текущая модификация позволяет дрону подниматься на высоту до 350 метров. В Aerones сообщают, что аппарат не только исключает риски высотных работ, но и справляется с работой в 20 раз быстрее, чем человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября в Центре организации дорожного движения сообщили, что в Москве будут использоваться 20 беспилотников для сбора данных о заторах на дорогах.

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