Huawei тестирует новую операционную систему для смартфонов

Пекин, , 10:08 — REGNUM Китайская компания Huawei начала тестирование новой операционной системы Fuchsia для смартфонов. Об этом сообщает 9to5Google.

Операционную систему для китайского производителя смартфонов разрабатывает американская компания Google.

Один из инженеров Huawei сообщил, что компания тестирует новую ОС на игровом смартфоне Honor Play на базе процессора Kirin 970.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа 2018 года Huawei представила Kirin 970 — первый мобильный процессор, изготовленный на базе 7-нанометрового техузла.