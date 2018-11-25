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В Ленинградской области снижен налог на автомобили работающие на газе

Техника

Теперь владельцы автомобилей, работающих на газе, получат 50% льготу на уплату транспортного налога на срок до 2023 года

Санкт-Петербург, Ленинградская область, 25 ноября 2018, 09:39 — REGNUM  Транспортный налог на автомобили, которые работают на газе, в Ленинградской области будет снижен. Областной закон, в котором закреплена данная норма, подписал губернатор области Александр Дрозденко, сообщает 25 ноября пресс-служба правительства Ленинградской области.

Как сообщает пресс-служба, теперь владельцы автомобилей, работающих на газе, получат 50% льготу на уплату транспортного налога на срок до 2023 года. Также в сообщении отмечается, что льготой смогут воспользоваться не только владельцы легковых автомобилей, но и компании, которые используют автобусы на газомоторном топливе. Параллельно с этим в области будет создана развитая сеть газовых заправочных станций.

Отметим, ставка транспортного налога в Ленинградской области в 2019 году составит от 18 рублей за 1 лошадиную силу (л.с.) для автомобилей с мощностью двигателя до 100 л.с., до 150 рублей за 1 л.с. с двигателями мощностью свыше 150 л.с. Для автобусов с двигателями мощностью свыше 200 л.с. ставка составит 89 рублей за 1 л.с.

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