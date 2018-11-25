В Западном военном округе развернута новая РЛС

Москва, , 08:56 — REGNUM Новая радиолокационная станция «Небо-УМ» была развернута в Западном военном округе и усилила контроль неба в южной части Центральной России. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

Новая радиолокационная станция средних и больших высот «Небо-УМ» поступила по государственному оборонному заказу в дивизию противовоздушной обороны Западного военного округа, дислоцированную в Воронежской области.

Уточняется, что эта РЛС существенно повысила боевые возможности ЗВО по контролю воздушного пространства в южной части Центральной России.

Данная РЛС способна находить и сопровождать различные аэродинамические цели — самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, а также баллистические цели — боевые блоки баллистических ракет. Станция определяет государственную принадлежность целей и передает всю необходимую информацию на командный пункт или зенитный комплексы.