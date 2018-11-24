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В Сирии проходят испытания новейшие образцы российского оружия

Техника

В ходе боевого применения в Сирии более мощное вооружение получили бронеавтомобили «Тигр»

В Сирии проходят испытания новейшие образцы российского оружия
Vitaly Kuzmin
Бронеавтомобиль «Тигр»

Дамаск, 24 ноября 2018, 19:31 — REGNUM  Участие России по просьбе сирийского правительства в антитеррористической операции дает сильный толчок для модернизации и появления новых российских систем оружия. В боевых условиях прошли апробацию новейшие самолеты, вертолеты, танки и другие всевозможные образцы вооружения и техники.

В условиях сирийской войны был проверен и российский бронеавтомобиль «Тигр». В начале его боевого использования на территории Сирии он комплектовался пулеметом калибра 7,62-мм. Но, оказалось, что дальность поражения из пулемета необходимо увеличить, и что бронемашине требуется более мощное оружие.

Тогда выбор остановился на крупнокалиберном пулемете ДШКМ «Корд» калибра 12,7-мм. Это вызвало повышение огневой мощи, а дальность поражения легкобронированных целей увеличилась до 2000 метров. Чтобы защитить стрелка, был установлен бронированный щиток.

Также появилась возможность оснащения бронеавтомобиля «Тигр» и автоматизированным боевым модулем с дистанционным управлением. Название модуля — Арбалет-ДМ. Система обнаружения и опознавания целей модуля включает телевизионную камеру, тепловизионную камеру и лазерный дальномер. Это позволяет вести огонь как днем, так и ночью. В качестве оружия используется пулемете ДШКМ «Корд» калибра 12,7-мм с боекомплектом 450 патронов.

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Военно-промышленный комплекс
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