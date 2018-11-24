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Электрофургон Renault Master Z.E. стал доступен для заказа в Европе

Техника

На электрофургон установлена трехлетняя гарантия с пробегом 180 000 км и отдельно на батарею – пять лет или 108 000 км

Электрофургон Renault Master Z.E. стал доступен для заказа в Европе
M 93 «Dein Nordrhein-Westfalen“
Фургон Renault Master

Париж, 24 ноября 2018, 15:07 — REGNUM  Новый фургон на электрической тяге Renault Master Z.E. стал доступен для заказа в Европе, сообщает 24 ноября портал dvizhok.su.

Главное преимущество Renault Master Z.E. состоит в том, что его можно эксплуатировать в любое время дня и очи в «зеленых» зонах, при такой же вместимости, как и у автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Электрофургон может проехать до 133 км в реальном времени на одной зарядке, при этом на заряжание батареи уйдет около шести часов. Электромобиль будет укомплектован аккумуляторной батареей последнего поколения с отдачей 33 кВт/ч.

Также электрофургонRenault Master Z.E. оборудован функцией предварительного нагрева, боковым зарядным разъемом ZTЕ и имитатором звука ZE, последний предназначен для того чтобы на низких скоростях издавать чуть более заметный для пешеходов звук.

Кроме этого на электрофургон установлена трехлетняя гарантия с пробегом 180 000 км и отдельно на батарею — пять лет или 108 000 км.

При создании нового Renault Master Z.E. компанией использовался опыт разработки и производства электромобилей Renault Kangoo Z.E. 33 и Renault ZOE, являющимися в настоящее время самыми продаваемыми электрическим фургоном и электромобилем в Европе.

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