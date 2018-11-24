Вьетнамская компания VinFast представила свой новый хэтчбек Fadil

Ханой, , 12:27 — REGNUM Премьера новой модели Fadil от вьетнамского автопроизводителя VinFast прошла на днях в центральном парке Ханоя, сообщает 24 ноября Авторевю.

Fadil является почти полной копией модели Karl Rocks от компании Opel, отличаясь от оригинала только радиаторной решеткой и своим логотипом. При это это не пратство — Fadil произведен по договору VinFast с компанией General Motors, так как именно под патронажем GM был разработан Karl Rocks.

При этом если внешне Fadil соответствует модели Karl Rocks, то в техническом плане вьетнамский автомобиль соответствует другой модели, созданной на этой же платформе — пятидверной Chevrolet Spark. Также если Opel Karl в Европе предлагается исключительно с трехцилиндровым литровым мотором мощностью 75 л.с., то Fadil оснащен четырехцилиндровым двигателем объемом 1.4 литра мощностью 98 л.с. от Спарка.

В трансмиссии автомобиля установлен клиноременный вариатор, а в стандартной комплектации наличествуют две подушки безопасности, кондиционер, система АБС, и датчики парктроника. Более дорогая версия имеет шесть подушек, систему ESP, климат-контроль, медиасистему, а также камеру заднего вида.

Для выпуска Fadil компания VinFast выкупила завод компании GM в Ханое, при этом машинокомплекты для сборки автомобиля будут поступать из Южной Кореи. Автомобиль начнут производить с января 2019 года и его рекомендованная стоимость составит от 18 000 долларов.