Немецкая компания представила мотоцикл, напечатанный на 3D-принтере

Берлин, , 12:28 — REGNUM Первый в мире электромотоцикл, изготовленный технологией печати на 3D-принтере, представила немецкая компания BigRep. Об этом сообщает Designboom.

Мотоцикл получил название «Nera e-motorcycle». Все элементы мотоцикла, включая безвоздушные шины, ободья колес, раму и сиденье, изготовлены технологией 3D-печати. Исключение составляют только электрические компоненты.

Размер самой большой цельной 3D-части составил 120×45×20 сантиметров, при общих габаритах 190×90×55.

Представленная модель является прототипом, созданным в рамках исследования компании по возможности использования технологий 3D-печати в коммерческом производстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле в «Росатоме» сообщили, что госкорпорация рассчитывает к концу 2018 года начать серийное производство 3D-принтеров, способных создавать металлические изделия.