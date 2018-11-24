Суббота, 24 Ноября 2018 года
12:54:52 МСК

Немецкая компания представила мотоцикл, напечатанный на 3D-принтере

Техника

Все элементы мотоцикла, кроме электрических компонентов, изготовлены методом 3D-печати

Немецкая компания представила мотоцикл, напечатанный на 3D-принтере
Цитата из х/ф «Судья Дредд». Реж. Дэнни Кэннон. 1995. США
Мотоцикл будущего

Берлин, 24 ноября 2018, 12:28 — REGNUM  Первый в мире электромотоцикл, изготовленный технологией печати на 3D-принтере, представила немецкая компания BigRep. Об этом сообщает Designboom.

Мотоцикл получил название «Nera e-motorcycle». Все элементы мотоцикла, включая безвоздушные шины, ободья колес, раму и сиденье, изготовлены технологией 3D-печати. Исключение составляют только электрические компоненты.

Размер самой большой цельной 3D-части составил 120×45×20 сантиметров, при общих габаритах 190×90×55.

Представленная модель является прототипом, созданным в рамках исследования компании по возможности использования технологий 3D-печати в коммерческом производстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле в «Росатоме» сообщили, что госкорпорация рассчитывает к концу 2018 года начать серийное производство 3D-принтеров, способных создавать металлические изделия.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Электромобили
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить