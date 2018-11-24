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Роскосмос опубликовал видео со сборкой ракеты-носителя «Союз-ФГ»

Техника

На видео запечатлен этап работ по сбору блоков первой и второй ступени ракеты-носителя «Союз-ФГ» на космодроме Байконур

Роскосмос опубликовал видео со сборкой ракеты-носителя «Союз-ФГ»
Иллюстрация: Spaceflight.nasa.gov
Ракета «Союз-ФГ» на старте

Байконур, Казахстан, 24 ноября 2018, 11:32 — REGNUM  Видеозапись работы специалистов Роскосмоса, собирающих блоки первой и второй ступеней ракеты-носителя «Союз-ФГ», опубликовала пресс-служба госкорпорации во «ВКонтакте».

На видео запечатлен этап работ по сбору блоков первой и второй ступеней ракеты-носителя «Союз-ФГ» на космодроме Байконур.

Эта ракета-носитель будет использоваться для запуска пилотируемого космического корабля «Союз МС-11». Запуск запланирован на 3 декабря 2018 года. Корабль доставит на международную космическую станцию троих участников экспедиции.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, что эксплуатация ракет-носителей «Союз-ФГ» будет прекращена в конце 2019 года. С января 2020 года запуски будут осуществляться с помощью ракет-носителей «Союз-2.1а».

https://twitter.com/roscosmos/status/1066002518419955712

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Пилотируемые космические полёты и судьба МКС
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