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На МКС протестировали робота-помощника CIMON

Техника

CIMON работал с немецким астронавтом Александром Герстом

Тулуза, Франция, 24 ноября 2018, 10:53 — REGNUM  Робот-помощник CIMON успешно прошел первый этап испытаний на международной космической станции (МКС). Об этом сообщает пресс-служба компании Airbus, разработавшей робота.

Робот CIMON (Crew Interactive Mobile CompanioN — интерактивный мобильный компаньон экипажа) разработан компанией Airbus для Германского центра авиации и космонавтики. Он представляет собой пятикилограммовую сферу с экраном, использующую технологии искусственного интеллекта.

В ноябре были проведены первые испытания робота на борту МКС. На первом этапе были протестированы навигационная система робота, работа датчиков и видеокамеры.

CIMON работал с немецким астронавтом Александром Герстом полтора часа, после чего вернулся на свое место в модуле станции.

Отметим, что робот может преобразовывать голосовые запросы астронавтов в текст, связываться с наземными станциями и выдавать ответ. Разработчики CIMON считают, что он поможет космонавтам в проведении научных и технических работ на станции.

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Космические полеты, аппараты и исследования
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