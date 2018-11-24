Китайская компания нарастила продажи смартфонов в Индии на 600%

Пекин, , 10:13 — REGNUM Продажи смартфонов китайской компании Realme в Индии выросли на 600% за два месяца. Об этом сообщает GizChina.

Исследование рынка компании CyberMedia Research показало, что продажи смартфонов Relame в сентябре и октябре 2018 года выросли на 600% по сравнению с двумя предыдущими месяцами.

Такой скачок продаж позволил Realme обойти по количеству проданных устройств другую китайскую компанию Xiaomi, ранее лидировавшую на этом рынке.

За этот период Xiaomi увеличила продажи на 10%, такой же показатель и у южнокорейской компании Samsung.

Отметим, индийский рынок смартфонов является вторым по величине в мире. Ранее на нем доминировала Samsung.

Как сообщало ИА REGNUM, во втором квартале 2018 года Xiaomi обошла Sasmung по продажам смартфонов в Индии.

После рывка Realme южнокорейская компания спустилась на третье место по доле рынка.