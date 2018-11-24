Спутник «Глонасс-М» переведен в орбитальный резерв

Москва, , 08:36 — REGNUM Плановый перевод космического аппарата «Глонасс-М» №716 в резерв произведен 24 ноября. Об этом сообщает Информационно-аналитическй центр координатно-временного и навигационного обеспечения.

Космический аппарат российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС второго поколения «Глонасс-М» №716 был запущен 25 декабря 2006 года.

Отметим, что по состоянию на 24 ноября состав группировки ГЛОНАСС включает 26 космических аппаратов. 23 спутника используются по целевому назначению, по одному спутнику находятся на этапе ввода в систему и летных испытаний. Спутник №716 выведен из системы.