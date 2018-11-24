В Китае робот оштрафовал фотографию

Пекин, , 03:26 — REGNUM Система распознавания лиц в китайской провинции Чжэцзян выписала штраф за переход на красный свет светофора фотографии, размещенной на городском автобусе, сообщает пресс-служба местной полиции.

Отмечается, что инцидент был зафиксирован на одном из перекрестков города. Система распознавания лиц ошибочно приняла изображение человека, наклеенное на городской автобус, который проезжал через переход, за живого человека.

Подчеркивается, что на фотографии была изображена известный китайский предприниматель Дун Минчжу. После выявления случая ложного срабатывания системы, техперсонал сделал необходимые обновления, чтобы такая ошибка больше не повторялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября в российском Кемерове удалось поймать преступника при помощи системы распознавания лиц. Система была внедрена лишь неделю назад, однако первая неделя ее работы оказалось результативной — она смогла распознать мужчину, находившегося в розыске за грабеж.

Читайте ранее в этом сюжете: Преступника в Кемерове поймали с помощью системы распознавания лиц